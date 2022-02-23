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UEFA перенес матч «Динамо» – «Спортинг» в Юношеской лиге, но пока не из Киева

Известно, когда в организации примут окончательное решение
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:49
UEFA перенес матч «Динамо» – «Спортинг» в Юношеской лиге, но пока не из Киева
Фото - ФК Динамо Киев

Матч 1/8 финала Юношеской лиги UEFA «Динамо» – «Спортинг» перенесен. Ранее было запланировано, что встреча состоится 2 марта на стадионе им. В. Лобановского.

Место проведения игры в Европейском футбольном союзе решили не менять. Ограничились датой – 9 марта (17:00).

Однако в UEFA следят за ситуацией в Украине. Место проведение и время начала встречи еще могут измениться. Окончательное решение будет принято в начале следующей недели.

Ранее старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк заявил, что команда уже знает, во что играет «Спортинг»

Сергей Стаднюк
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