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UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Все из-за той же футбольной Суперлиги
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:13
UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Реал, Ювентус, Барселона / фото - Managing Madrid

Советник UEFA Эвелина Кристиллин в комментарии порталу Football Italia подтвердила, что организация может дисквалифицировать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.

«Сейчас я советник UEFA, и во времена Суперлиги было непросто. В тот день президент UEFA Александр Чеферин был, вероятно, более зол, чем писали в СМИ.

На данный момент ситуация такова, что две статьи в уставе UEFA, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Комитет по этике провел расследование, и заявил, что они не отпустят ситуацию на самотек.

Нет определенной санкции за нарушение статьи 51, поэтому решение полностью находится в пределах права UEFA, и они могут пойти на крайние меры».

Напомним, UEFA может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках.

Источник: championat.com Михаил Рыбак
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Теги

UEFA Реал Мадрид (футбол) Барселона (футбол) Ювентус

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