UEFA может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках
UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Все из-за той же футбольной Суперлиги
08:13
Реал, Ювентус, Барселона / фото - Managing Madrid
Советник UEFA Эвелина Кристиллин в комментарии порталу Football Italia подтвердила, что организация может дисквалифицировать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.
«Сейчас я советник UEFA, и во времена Суперлиги было непросто. В тот день президент UEFA Александр Чеферин был, вероятно, более зол, чем писали в СМИ.
На данный момент ситуация такова, что две статьи в уставе UEFA, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Комитет по этике провел расследование, и заявил, что они не отпустят ситуацию на самотек.
Нет определенной санкции за нарушение статьи 51, поэтому решение полностью находится в пределах права UEFA, и они могут пойти на крайние меры».
Напомним, UEFA может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках.
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