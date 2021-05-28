UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Реал, Ювентус, Барселона / фото - Managing Madrid

Советник UEFA Эвелина Кристиллин в комментарии порталу Football Italia подтвердила, что организация может дисквалифицировать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.

На данный момент ситуация такова, что две статьи в уставе UEFA, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Комитет по этике провел расследование, и заявил, что они не отпустят ситуацию на самотек.

Нет определенной санкции за нарушение статьи 51, поэтому решение полностью находится в пределах права UEFA, и они могут пойти на крайние меры».