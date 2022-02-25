Официально. UEFA перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
UEFA пока не стал исключать российские команды из еврокубков
Клубы Украины и России будут играть на нейтральных полях
12:21
Фото: UEFA
UEFA сообщил, что клубы из Украины и России будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.
Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
«Исполком UEFA решил, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в турнирах UEFA, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления».
Накануне, UEFA отобрал у России проведение финала Лиги чемпионов.
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.