UEFA поздравил экс-форварда «Динамо» с днем рождения, выложив его эффектный гол «Реалу»

Лавтиец на протяжении 8 лет был на контракте с киевлянами

Марис Верпаковскис / фото - Eurosport

Сегодня, 15 октября исполняется 42 года бывшему нападающему киевского «Динамо» Марису Верпаковскису.

UEFA не остался в стороне и на своей официальной странице в Twitter поздравил игрока с праздником, выложив видео с его классным голом в ворота мадридского «Реала».

Звезде латвийского футбола нулевых Марису Верпаковскису - 42!



Смотрим гол нападающего киевского "Динамо" в ворота "Реала" в 2004-м году #ЛигаЧемпионов | @Verpakovskis9 | @DynamoKyiv pic.twitter.com/5sBTIFqH63 — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 15, 2021

Тот матч закончился результативной ничьей со счетом 2:2. Помимо латвийца ворота «сливочных» также поразил Юссуф, а мадридцы ответили на это мячами Рауля и Луиша Фигу.

Марис перешел в «Динамо» в 2003-м году. В столице Украины он провел 49 матчей, за которые забил 11 голов.

Вместе с киевлянами Верпаковскис становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок Украины.

После 2007 года форварда ждала серия аренд в «Хетафе», «Хайду», «Сельту» и грецкий «Эрготелис», пока в 2011-м году он все-таки не был продан в «Баку».

Напомним, ПАОК хочет купить игрока «Динамо».