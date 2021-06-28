UEFA поздравил Пятова с 37-летием

Пресс-служба организации вспомнила крутой сейв голкипера

Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов сегодня, 28 июня, празднует 37-й день рождения. Пресс-служба UEFA поздравила футболиста, опубликовав видео его эффектного сейва в матче Лиги Европы-15/16 против «Шальке» (0:0).

Поздравляем с 37-летием Андрея Пятова!



Вспоминаем сумасшедший сейв кипера @FCShakhtar в матче #ЛигаЕвропы 2016 года с "Шальке" pic.twitter.com/jr4cNcAAXr — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 28, 2021

А во вторник, 29 июня, команда Пятова попытается пройти Швецию в 1/8 финала Евро-2020. Поединок состоится в Глазго.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.