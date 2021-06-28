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UEFA поздравил Пятова с 37-летием

Пресс-служба организации вспомнила крутой сейв голкипера
Футбол Сборная Украины
22:12
UEFA поздравил Пятова с 37-летием
Андрей Пятов / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов сегодня, 28 июня, празднует 37-й день рождения. Пресс-служба UEFA поздравила футболиста, опубликовав видео его эффектного сейва в матче Лиги Европы-15/16 против «Шальке» (0:0).

А во вторник, 29 июня, команда Пятова попытается пройти Швецию в 1/8 финала Евро-2020. Поединок состоится в Глазго.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Пятов Шахтер Донецк UEFA

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