UEFA представил трофей Лиги Конференций

Кубок нового европейского соревнования весит свыше 10 кг

«Рома» – участник Лиги Конференций от Италии / Фото: twitter.com/officialasroma

UEFA в своем Instagram опубликовал видео, в котором представил трофей нового еврокубкового турнира – Лиги Конференций – который дебютирует в следующем году.



Высота трофея составляет 57,5 см, а вес – 11 кг. Он состоит из 32 шестиугольных прутьев, закручивающихся от основания вверх.

Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. Напомним, что в новом соревновании Италию по итогам Серии А представит «Рома», а Францию по результатам местного чемпионата – «Ренн».