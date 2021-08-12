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UEFA признал игрока проигравшего «Вильярреала» лучшим игроком матча за Суперкубок Европы
«Челси» лишь в серии пенальти сумел одолеть победителя Лиги Европы
11:00
Жерар Морено / Фото - Eurosport
Лондонский «Челси» в серии пенальти матча за Суперкубок UEFA переиграл «Вильярреал» (1:1, 6:5 – пен.).
На удивление, лучшим игроком встречи был признан нападающий проигравшей команды Жерар Морено. В Европейском футбольном союзе оценили действия испанца в данной игре.
Забил важнейший мяч и угрожал воротам на протяжении всего матча, убегая от защитников и создавая голевые моменты.
Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что выход Кепы Аррисабалаги на серию пенальти был домашней заготовкой.