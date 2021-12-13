UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за ошибки

Она состоится в 16:00

Фото: UEFA

UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов.

Все из-за ошибки, которая была допущена по причине сбоя в программном обеспечении, говорится в заявлении на сайте UEFA.

«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам UEFA, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов».

Во время жеребьевки «Вильярреалу» вначале выпал «Манчестер Юнайтед», с которым испанцы играли в группе и не могли сыграть в плей-офф.

С результатами первой жеребьевки можно ознакомиться тут.

Начало новой жеребьевки - 16:00.