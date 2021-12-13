UDP. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново из-за ошибки UEFA
UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за ошибки
Она состоится в 16:00
15:04
Фото: UEFA
UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов.
Все из-за ошибки, которая была допущена по причине сбоя в программном обеспечении, говорится в заявлении на сайте UEFA.
«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам UEFA, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов».
Во время жеребьевки «Вильярреалу» вначале выпал «Манчестер Юнайтед», с которым испанцы играли в группе и не могли сыграть в плей-офф.
С результатами первой жеребьевки можно ознакомиться тут.
Начало новой жеребьевки - 16:00.
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