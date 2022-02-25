UEFA пока не стал исключать российские команды из еврокубков
UEFA рассматривает отказ от сотрудничества с «Газпромом»
Идут консультации о расторжении контракта
18:45
Фото: UEFA
UEFA ведет консультации о расторжении контракта с российским «Газпромом».
Отмечается, что на данный момент организация всерьез рассматривает этот вопрос. Идут консультации по правовым вопросам касательно расторжения спонсорской сделки.
В мае сделку с «Газпромом» пропилил до 2024-го года. Компания стала спонсором двух Евро, а также продолжает сотрудничество с Лигой чемпионов.
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.
УПЛ приостановила возобновление сезона.
Ранее UEFA отобрал у России право проведения Лиги чемпионов-2022. Также все домашние матчи российских команд будут проходить на нейтральных аренах.