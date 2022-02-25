UEFA рассматривает отказ от сотрудничества с «Газпромом»

Идут консультации о расторжении контракта

Фото: UEFA

UEFA ведет консультации о расторжении контракта с российским «Газпромом».

Отмечается, что на данный момент организация всерьез рассматривает этот вопрос. Идут консультации по правовым вопросам касательно расторжения спонсорской сделки.

В мае сделку с «Газпромом» пропилил до 2024-го года. Компания стала спонсором двух Евро, а также продолжает сотрудничество с Лигой чемпионов.

Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.

УПЛ приостановила возобновление сезона.

Ранее UEFA отобрал у России право проведения Лиги чемпионов-2022. Также все домашние матчи российских команд будут проходить на нейтральных аренах.