UEFA расторгнет контракт с «Газпромом» на 80 миллионов фунтов стерлингов
UEFA в ближайшее время расторгнет контракт с «Газпромом».
Вчера сообщалось, что начались консультации по этому вопросу. Сегодня издание The Times сообщило, что процесс уже находится на завершающей стадии.
Стороны расторгнут контракт на сумму около 80 млн фунтов стерлингов.
В мае прошлого года «Газпром» продлил контракт с UEFA. По его условиям, компания стала спонсором двух Евро и имеет соглашение с ЛЧ до 2024-го года.
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.
УПЛ приостановила возобновление сезона.
Ранее UEFA отобрал у России право проведения Лиги чемпионов-2022. Также все домашние матчи российских команд будут проходить на нейтральных аренах.
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