UEFA расторгнет контракт с «Газпромом» на 80 миллионов фунтов стерлингов

Процесс находится на завершающей стадии

Фото: UEFA

UEFA в ближайшее время расторгнет контракт с «Газпромом».

Вчера сообщалось, что начались консультации по этому вопросу. Сегодня издание The Times сообщило, что процесс уже находится на завершающей стадии.

Стороны расторгнут контракт на сумму около 80 млн фунтов стерлингов.

В мае прошлого года «Газпром» продлил контракт с UEFA. По его условиям, компания стала спонсором двух Евро и имеет соглашение с ЛЧ до 2024-го года.

Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.

УПЛ приостановила возобновление сезона.

Ранее UEFA отобрал у России право проведения Лиги чемпионов-2022. Также все домашние матчи российских команд будут проходить на нейтральных аренах.