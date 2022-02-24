Хватит ли у UEFA смелости лишить Санкт-Петербург финала Лиги чемпионов? Ведь это вопрос денег, больших денег
UEFA соберет внеочередное заседание Исполнительного комитета 25 февраля
Будут обсуждать ситуацию между Украиной и Россией
Фото: UEFA
UEFA созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета из-за вторжение РФ в Украину.
Оно состоится 25 февраля в пятницу в 11:00 по Киеву. Инициатором выступил глава UEFA Александр Чеферин, сообщается на сайте организации.
«В связи с развитием ситуации между Россией и Украиной президент УЕФА созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета на пятницу, 25 февраля, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения».
Сообщалось, что UEFA может лишить финала Лиги чемпионов Россию.