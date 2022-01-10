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UEFA составил список самых перспективных игроков в Европе, за которыми стоит следить в 2022-м. Там оказался один украинец
Мудрик попал в рейтинг
10 января 20:24
Михаил Мудрик / Фото: Sport.ua
UEFA на своем официальном сайте презентовал список из 40 перспективных футболистов, за которыми стоит следить в 2022 году.
Список был составлен экспертами и журналистами. Всем игрокам на начало 2022 года должен быть 21 год или меньше.
Украинский вингер «Шахтера» Михаил Мудрик оказался в этом списке. Также в нем есть игроки «Барселоны» Нико Гонсалес и Гави, форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми, хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт, полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу.
Полный список доступен по ссылке.
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