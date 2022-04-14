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UEFA утвердил дату отборочного матча ЧМ-2022 Шотландия – Украина

«Сине-желтые» сыграют с шотландцами в первый день лета
Футбол Сборная Украины
14 апреля 20:34
UEFA утвердил дату отборочного матча ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Сборная Украины / Фото: egyptian-gazette
UEFA официально назвал дату проведения перенесенного матча полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 между Шотландией и Украиной.

Как сообщает официальный сайт организации, матч должен пройти 1 июня в Глазго. Победитель матча Шотландия – Украина выйдет в финал, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.

Изменения коснулись и календаря Лиги Наций. Команда Александра Петракова сыграет с Ирландией 8 июня, с Шотландией – 21 и 27 сентября, а Арменией – 24 сентября.

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ-2022.  


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Александр Петраков Отбор на чемпионат мира-2022 (футбол)

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