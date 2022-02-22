Мэр Лондона: «Если UEFA проведет финал ЛЧ в России, это вознаградит агрессивные действия путинского режима»
UEFA в своем репертуаре. В организации высказались об агрессии России в Украине
Заявили, что внимательно следят за ситуацией
Фото: Eurosport
UEFA на своем официальном сайте выступило с заявлением касательно очередного акта оккупации Россией украинской территории.
«UEFA постоянно и внимательно следит за ситуацией. Любое решение будет принято в установленном порядке, если это будет необходимо.
В настоящий момент у UEFA нет дальнейших комментариев».
Ранее сообщалось, что у России могут отобрать право проводить финал Лиги чемпионов.