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UEFA вновь разрешил фанатам посещать выездные матчи ЛЧ

Но окончательное решение – за местными властями
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:50
UEFA вновь разрешил фанатам посещать выездные матчи ЛЧ
фото - Eurosport

UEFA отменил запрет на посещение болельщиками выездных матчей Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято из-за достижения высокого процента вакцинированного населения в Европе. К тому же, многие страны послабили правила пересечение границ для привитых и переболевших граждан, которые теперь могут посещать мероприятия без обязательного экспресс-теста.

Как сообщает организация, решение основывалось на опыте проведения около 2000 матчей турниров UEFA, которые были успешно сыграны.

Но окончательное решение о порядке пропуска фанатов на стадион будут принимать местные власти, которые сами будут устанавливать необходимые условия допуска болельщиков.

Напомним, президент UEFA заявил, что Европе нужно объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги.

Павел Харченко
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