UEFA вновь разрешил фанатам посещать выездные матчи ЛЧ
UEFA отменил запрет на посещение болельщиками выездных матчей Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.
Такое решение было принято из-за достижения высокого процента вакцинированного населения в Европе. К тому же, многие страны послабили правила пересечение границ для привитых и переболевших граждан, которые теперь могут посещать мероприятия без обязательного экспресс-теста.
Как сообщает организация, решение основывалось на опыте проведения около 2000 матчей турниров UEFA, которые были успешно сыграны.
Но окончательное решение о порядке пропуска фанатов на стадион будут принимать местные власти, которые сами будут устанавливать необходимые условия допуска болельщиков.
Напомним, президент UEFA заявил, что Европе нужно объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги.
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