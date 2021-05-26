В UEFA назвали причины создания Лиги Конференций
UEFA возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
Идейные вдохновители Суперлиги могут попасть под санкции
07:58
Александр Чеферин / фото - gettyimages
UEFA на своем официальном сайте сообщает о возбуждении дисциплинарного дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»:
«После расследования, проведенного инспекторами UEFA по этике и дисциплине в связи с проектом так называемой «Суперлиги», против Реала, Барселоны и Ювентуса было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы UEFA.
Дополнительная информация будет предоставлена в должное время».
«Реал», «Ювентус» и «Барселона» до сих пор не вышли из Суперлиги, чем навлекли на себя гнев высших футбольных инстанций.
«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Атлетико», «Интер» ранее отреклись от проекта и договорились с UEFA о реинтеграции.
Напомним, ранее UEFA вынесли вердикт о санкциях для 9 команд, вышедших из Суперлиги.
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