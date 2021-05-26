UEFA возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

Идейные вдохновители Суперлиги могут попасть под санкции

Александр Чеферин / фото - gettyimages

UEFA на своем официальном сайте сообщает о возбуждении дисциплинарного дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»:

«После расследования, проведенного инспекторами UEFA по этике и дисциплине в связи с проектом так называемой «Суперлиги», против Реала, Барселоны и Ювентуса было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы UEFA. Дополнительная информация будет предоставлена ​​в должное время».

«Реал», «Ювентус» и «Барселона» до сих пор не вышли из Суперлиги, чем навлекли на себя гнев высших футбольных инстанций.

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Атлетико», «Интер» ранее отреклись от проекта и договорились с UEFA о реинтеграции.

Напомним, ранее UEFA вынесли вердикт о санкциях для 9 команд, вышедших из Суперлиги.