UEFA вручил награду Ахметову

Бизнесмен является президентом «Шахтера» 25 лет

Фото: shakhtar.com

UEFA вручил награду президенту «Шахтера» Ринату Ахметову.

Награду UEFA Football Leadership Award вручил Ахметову лично президент Александер Чеферин.

Приз был вручен в честь достижений «Шахтера» за 25 лет президентства Ахметова и в год 85-летия клуба.

«Список завоеванных донецким «Шахтером» трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене. Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства».

После вручения награды в честь торжественного события в UEFA был организован официальный обед, в котором приняли участие Александер Чеферин, Ринат Ахметов, Сергей Палкин, Дарио Срна и Звонимир Бобан.