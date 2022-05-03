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UEFA затвердив дати та час початку всіх матчів збірної України в Лізі націй
Команда Петракова стартує в турнірі 8 червня
22:10
Фото: УАФ
В UEFA затвердили дати та час початку матчів наступного розіграшу Ліги націй.
Ліга націй. Дивізіон В. Група 1
- 8 червня Ірландія – Україна (21.45)
- 11 червня Україна – Вірменія (16.00)
- 14 червня Україна – Ірландія (21.45)
- 21 вересня Шотландія – Україна (21.45)
- 24 вересня Вірменія – Україна (16.00)
- 27 вересня Україна – Шотландія (21.45)
Зазначимо, 1 червня збірна України зіграє матч плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. У разі перемоги підопічні Петракова 5 червня у фіналі плей-офф зіграють проти Уельсу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у травні Україна зіграє 3-4 товариських матчі.