Криштиану нет равных: он обновил собственный рекорд
Криштиану Роналду не забивал с 2021 года
Эпоха португальца подходит к концу?
08:50
Криштиану Роналду / Фото: sportskeeda.comНападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не отмечался результативными действиями уже 5 матчей подряд.
В 24-ом туре в игре с «Бернли» форвард вышел на поле на 68-ой минуте, но отличиться так и не смог. В последний раз голы от Криштиану болельщики видели 30 декабря.
В целом же игрок проводит не самый худший отрезок в своей карьере. В сезоне 2021-22 он провел 19 матчей, в которых оформил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
О последней встрече «Манчестер Юнайтед» в АПЛ говорим здесь.
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