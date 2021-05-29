Пяткой в стиле Златана. Невероятный гол игрока «Манчестер Сити» в ворота «Ньюкасла»
Уиллок – лучший игрок АПЛ в мае
Он повторил рекорд Ширера
17:50
Фото: Sky Sports
АПЛ определила лучшего игрока в мае.
Им стал полузащитник «Ньюкасла» Джо Уиллок, сообщает сайт лиги. На его счету четыре мяча в четырех матчах.
В мае Уиллоку удалось повторить достижение Алана Ширера, забив в семи матчах за «Ньюкасл» подряд. Также он первый игрок «Сорок» за 8 лет, который стал игроком месяца в АПЛ.
Лучшим тренером мая стал Юрген Клопп.
Комментарии 0