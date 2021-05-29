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Уиллок – лучший игрок АПЛ в мае

Он повторил рекорд Ширера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:50
Уиллок – лучший игрок АПЛ в мае
Фото: Sky Sports

АПЛ определила лучшего игрока в мае.

Им стал полузащитник «Ньюкасла» Джо Уиллок, сообщает сайт лиги. На его счету четыре мяча в четырех матчах.

В мае Уиллоку удалось повторить достижение Алана Ширера, забив в семи матчах за «Ньюкасл» подряд. Также он первый игрок «Сорок» за 8 лет, который стал игроком месяца в АПЛ.

Лучшим тренером мая стал Юрген Клопп.

Андрей Усмонов
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Ньюкасл

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