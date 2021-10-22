Уилшир вернулся в «Арсенал» и будет тренироваться с командой
Уилшир ждет предложений из МЛС
Полузащитник все еще без клуба
14:17
Фото: Sky Sports
Полузащитник Джек Уилшир признался talksport.com, что хотел бы перебраться в МЛС, если будет такая возможность.
«На самом деле я хотел бы уехать за границу. Очевидно, что я хотел бы играть и в АПЛ, но интересен и вариант за рубежом.
Я тренируюсь с «Арсеналом» до конца января, MLS начинает свой предсезонный сезон в январе.
Хотел ли бы я играть в «Интер Майами»? О, это было бы здорово».
Уилшир находится без клуба с мая.
Летом он был близок к Серии Б.
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