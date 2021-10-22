Уилшир ждет предложений из МЛС

Полузащитник все еще без клуба

Фото: Sky Sports

Полузащитник Джек Уилшир признался talksport.com, что хотел бы перебраться в МЛС, если будет такая возможность.

«На самом деле я хотел бы уехать за границу. Очевидно, что я хотел бы играть и в АПЛ, но интересен и вариант за рубежом. Я тренируюсь с «Арсеналом» до конца января, MLS начинает свой предсезонный сезон в январе. Хотел ли бы я играть в «Интер Майами»? О, это было бы здорово».

Уилшир находится без клуба с мая.

Летом он был близок к Серии Б.