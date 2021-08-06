Уход Месси из «Барселоны» пойдет на пользу всем

Завершившаяся эпоха даст жизнь новой

Тема дня

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Весь футбольный мир до сих пор ошарашен неожиданной новостью – Лионель Месси покидает «Барселону».

И в это до сих пор сложно поверить, ведь все шло к тому, что аргентинец продлит контракт с каталонским клубом. К тому же современную «Барселону» сложно представить без Месси. О желании игрока остаться заявлял и сам президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Но все имеет свое начало и свой конец.

Уход Месси – уже факт, который нужно принять и двигаться дальше. Как игроку, так и клубу. Есть ли жизнь после Месси в «Барселоне»? Конечно есть.

«Барселона» была слишком «мессизависима» во всех планах, теперь клуб освобожден

Президент Барселоны Жоан Лапорта / Getty Images

Конечно, никто не хочет терять одного из лучших игроков в истории футбола. Очевидно, что Месси для «Барселоны» – главный актив в атаке, одна из главных звезд в истории клуба, субъект, который развивает клуб в маркетинговом плане. И не только клуб, но и всю лигу. Безусловно, с этой точки зрения, и «Барселона», и Примера терпят потерю (неизвестно, в каком клубе продолжит Месси, но не верится, что этот клуб будет из чемпионата Испании).

Но есть и обратная сторона медали. Для «Барселоны» уход Месси – некое очищение. Рано или поздно Месси все равно бы перестал выступать за «Барселону», даже если бы остался в команде до конца карьеры. «Барселона» без Месси – когда-то это было бы все равно неизбежно. Во многих матчах за последние 10 лет, когда Месси по каким-то причинам отсутствовал в заявке «Барселоны» на игру, процент проигранных встреч в итоге был гораздо выше, чем выигранных. «Барселона» давно зависима от Месси. А зависимость от одного игрока мешает развиваться. Мешает искать новые таланты в команде.

В последние годы каталонский клуб переживает заметный спад. «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов 6 лет назад – в 2015-м. И слишком сильная «мессизависимость» – одна из главных причин этого. «Барселона» теряет свою «командность» при наличии Месси. И каждый новый тренер, который приходит в команду, должен выстраивать свою игру вокруг Месси. А иногда главный тренер даже менее важен, нежели Месси. Такой расклад событий ограничивает функционал любого менеджера, а также может привести к нездоровой атмосфере в коллективе.

Во-вторых, «Барселона» – тот топ-клуб, который пострадал от пандемии в финансовом плане чуть ли не заметнее всех. И тянуть зарплату Месси и дальше – очень трудно. Поэтому очевидно, что уход аргентинца – серьезная разгрузка зарплатной ведомости.

К тому же с уходом Месси в «Барселоне» каждый будет выполнять свою роль, ведь некой «священной коровы» в команде уже нет. Президент клуба или тренер теперь не будут боятся отставки, в случае если они попали в немилость к Месси.

Месси перерос уровень «Барселоны», ему нужен новый вызов

Плюсом уход из «Барселоны» должен стать и для самого Месси. Во-первых, аргентинец вышел из своей многолетней зоны комфорта. А выход из зоны комфорта – это всегда развитие и движение вперед.

Скажем откровенно: Месси выглядит на голову сильнее всех футболистов «Барселоны» уже много лет (кто бы не появлялся в клубе). Исключением был период, когда в команде вместе с Месси выступали Неймар и Луис Суарес, тогда члены звездного трио были плюс-минус равноценными. «Барселона» стала слабее в игровом плане, а Месси, как хорошее вино, не теряет своих качеств, а только улучшает их. Аргентинец остался на прежнем уровне, а «Барселона» стала слабее. Месси сейчас нужна соответствующая его скиллам команда. Это будет новым вызовом для аргентинца: а сможет ли Месси играть на том же уровне, что и в «Барселоне», где для него были созданы все условия? Как футболист, который всю жизнь играл в одном клубе, сумеет адаптироваться в непривычной для него обстановке?

Случится то, о чем мечтали многие болельщики

Много лет длятся уже до дыр затертые споры, кто же круче: Месси или Роналду? И в пользу португальца всегда было одно преимущество, которого не было у Месси. Роналду стал легендой для каждого из клубов, в котором он выступал. «Манчестер Юнайтед», «Реал», в «Ювентусе» Роналду пока не добился победы в ЛЧ, но португалец не опускает планку и держит свой очень высокий уровень. Роналду доказывает, что умеет адаптироваться в различных условиях, чемпионатах (АПЛ, Примера, Серия А), он не стал слабее независимо от игровых условий и соперников.

Теперь очередь Месси сделать это. Доказать свое величие в очередной раз, показать, что он гениален не только будучи игроком «Барселоны». Многие фанаты очень долго ждали этого. И вековечный спор снова актуализируется. Сможет ли Месси в этом вопросе доказать, что он также крут, как и Роналду?