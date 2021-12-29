Уходит эпоха. 8 легенд футбола, которые завершили карьеру в 2021-м году

Агуэро, Роббен и другие топы повесили бутсы на гвоздь

Серхио Агуэро / Фото: ВВС

Несколько недель назад форвард «Барселоны» Серхио Агуэро объявил, что завершает футбольную карьеру из-за проблем с сердцем. Такого точно никто не ожидал, ведь еще в мае Кун был на ведущих ролях в «Ман Сити» и выигрывал с командой чемпионат Англии.

Но в 2021-м завершил карьеру не только Агуэро. Давайте вспомним всех больших игроков, которые повесили бутсы на гвоздь. Уходит целая эпоха.

Никлас Бендтнер, 33 года

Последний клуб: «Копенгаген»

Скандальный Бентднер по кличке «Лорд» – один из известнейших игроков в датском футболе в 21-м веке. Многие запомнили Бендтнера по выступлениям за лондонский «Арсенал». Форвард принадлежал «канонирам» целых 9 лет – с 2004-го по 2015-й. Затем карьеры Бендтнера шла к закату, он поиграл и в Германии, и в Италии, а закончил на родине – в «Копенгагене», объявив о завершении карьеры в мае. За всю карьеру Бендтнер провел 505 матчей, в которых забил 147 мячей и сделал 65 голевых передач.

Самир Насри, 34 года

Последний клуб: «Андерлехт»

Один из самых известных французских футболистов конца 2000-х. Насри без футбола уже больше года, последним его клубом был «Андерлехт» который француз покинул еще летом 2020-го года, а затем целый год не играл, но о завершении карьеры сообщил лишь в сентябре 2021-го. Насри известен выступлениями за «Марсель», «Арсенал» и «Манчестер Сити». После английского периода карьера Насри пошла на спад. За свою карьеру Насри провел 562 матча, в которых забил 78 мячей и сделал 98 голевых передач.

Клас-Ян Хунтелаар, 38 лет

Последний клуб: «Шальке»

Хунтелаар до 26-ти лет играл на родине в Нидерландах, лишь в 2009-м началась его международная карьера. И не совсем удачно, он не закрепился в «Реале», затем был переходной этап в «Милане», а вот в «Шальке» хавбек осел надолго, отдав клубу 7 лет – с 2010-го по 2017-й. После «Шальке» Хунтелаар вернулся на родину в «Аякс», где успел пошуметь даже после 30-ти (45 забитых мячей в 85 играх за 4 года), и завершил во все том же «Шальке», где игроку так понравилось. По окончанию прошлого сезона у Хунтелаара завершился контракт с гельзенкирхенцами и он закончил с футболом. За свою карьеру Хунтелаар провел 744 матча, забил 408 мячей и отдал 120 голевых передач. Впечатляет.

Марио Манджукич, 35 лет

Последний клуб: «Милан»

Лучший хорватский форвард в 21-м веке. Манджукич стал известен миру благодаря выступлениям в Германии за «Вольфсбург» и «Баварию» с 2010-го по 2014-й. Затем «Супер Марио» поиграл год за «Атлетико», а дольше всего задержался в «Ювентусе» – на целых 5 лет. На закате карьеры после «Юве» Манджукич отправился в Катар, но лишь на год. Затем ненадолго вернулся в Италию, проведя 10 матчей в «Милане» в 2021-м, но за «россонери» Марио так и не забил. Поняв, что силы покидают его, Манджукич объявил о завершении карьеры в начале этого сезона, когда завершилось трансферное окно, а форварда никто так и не пригласил. Манджукич за свою карьеру провел 599 матчей, забил в них 230 голов и сделал 101 голевую передачу.

Сами Хедира, 34 года

Последний клуб: «Герта»

Один из ключевых полузащитников сборной Германии последнего «золотого поколения». Хедира может похвастаться и победой на чемпионате мира, и победой в Лиге чемпионов (с «Реалом»). Причем все это случилось в один год – в 2014-м. Хедира засветился в «Штутгарте», после чего в 2010-м футболиста купил мадридский «Реал». Затем в родную Германию хавбек вернется лишь в 2021-м, на закате карьеры, а «Герта» станет последним его клубом. Период с 2010-го по 2020-й был ярким в карьере Хедиры, который после «Реала» перебрался в не менее именитый «Ювентус». Завершил карьеру немец в мае этого года, когда сезон в Германии подошел к концу. Хедира провел 559 матчей на профессиональном уровне. В них немец забил 57 мячей и сделал 59 голевых передач.

Уэйн Руни, 36 лет

Последний клуб: «Дерби Каунти»

Один из самых известных форвардов в истории сборной Англии. Лучший бомбардир в истории сборной Англии (53 мяча). Один из лучших форвардов в истории «Манчестер Юнайтед». Да, свой последний матч на профессиональном уровне Руни сыграл в 2020-м, в ноябре, но официально объявил о завершении карьеры в январе 2021-го. Сейчас Уэйн является главным тренером «Дерби Каунти». Руни не нуждается в особом представлении, о нем и так все знают. Ушла целая эпоха. В своей карьере Руни провел 887 матчей, в которых забил 366 мячей, а также отдал 205 голевых передач.

Арьен Роббен, 37 лет

Последний клуб: «Гронинген»

Старичок Роббен – символ нидерландского футбола в 20-м веке. Мало кто знает, но Роббен победил страшную болезнь. Во время выступлений в «Челси» у Арьена диагностировали опухоль яичка, но, к счастью, операция прошла успешно и Роббен вернулся к нормальной футбольной жизни. Роббен ворвался в большой европейский футбол в 2004-м году, когда его купил лондонский «Челси». Спустя 3 года был мадридский «Реал», не голландец не сумел закрепиться в Испании, а потом стал игроком «Баварии», которой посвятил большую часть своей футбольной жизни – целых 10 лет, и с которой завоевал большинство титулов и Лигу чемпионов в том числе. Заканчивал Арьен в родном «Гронингене», где и начинал. За свою карьеру Роббен провел 712 матчей, в которых забил 246 мячей и отдал 220 голевых передач.

Серхио Агуэро, 33 года

Последний клуб: «Барселона»

Последний великий футболист в нашей подборке, которого можно считать легендой «Манчестер Сити» (лучший бомбардир в истории клуба – 254 мяча). Агуэро завершил карьеру совсем недавно, и это очень печальная история. Кун перебрался в «Барселону» летом, в надежде сыграть в одной команде с Месси, но соотечественник укатил в ПСЖ. А затем в одном из матчей Примеры Агуэро стало плохо, его заменили, а медицинское обследование диагностировало проблемы с сердцем, которые не позволяли играть в футбол. Агуэро закончил карьеру достаточно рано. Засветился Кун на родине в Аргентине, после чего его подхватил мадридский «Атлетико», которому Агуэро отдал 5 лет карьеры. Затем был великолепное десятилетие в «Манчестер Сити». И даже за «Барсу» Агуэро успел отличиться. И не в матче с кем-нибудь, а против «Реала». У Агуэро 421 забитый мяч в 768 матчах, а также 165 голевых передач. Машина.