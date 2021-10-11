Украина – Босния и Герцеговина: прогноз на матч отбора к чемпионату мира

Сможет ли Украина добыть вторую победу?

Прогноз

Будущее украинской сборной сейчас целиком зависит от неё самой. В прошлом туре подопечные Петракова добыли архиважную победу над Финляндией со счётом 2:1, которая стала для команды первой в текущем отборе за шесть (!) матчей. Но давайте не забывать, что украинцы и не проиграли ни одного матча, включая два поединка против действующих чемпионов мира и недавних победителей Лиги наций – французов. По матчу против финнов совершенно не чувствовалась нехватка Зинченко и Малиновского в центре поля. Очевидно, что по причине перехода команды на новую схему вместо 4-3-3, которую активно использовал Шевченко.

Босния и Герцеговина – прямой конкурент жёлто-синей дружины в борьбе за второе место. На финише квалификации балканцев ждут сложнейшие три матча против прямых конкурентов. В прошлом туре подопечные Петева на удивление легко разобрались с Казахстаном в Нур-Султане (2:0). В составе гостей есть одна весомая потеря перед игрой с Украиной – отсутствие Пьянича, лидера центра поля, без которого сложно представить сегодняшнюю боснийскую сборную. Это может отразиться на конечном результате.

Домашний поединок против боснийцев – матч жизни для украинской сборной. Все предыдущие старания ничего не будут значить, если не брать максимальный результат здесь. Неслучайно, что последнюю домашнюю игру в отборе УАФ решила провести именно во Львове. Прошлый успех в матче с Финляндией должен немного снять эмоциональное напряжение с тренера и самих футболистов, поэтому ждём более раскрепощённого футбола на «Арене-Львов». Боснийцы играют в гостях весьма неубедительно – за последние 15 матчей всего 2 победы (над Казахстаном и Лихтенштейном). В этом матче Украина должна сделать весомую заявку на поезду в Катар. Рассчитываем на победу хозяев по коэффициенту 1,81.