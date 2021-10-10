«Украина была сильнее по всем показателям». Как в Финляндии реагировали на поражение от «сине-желтых»

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В матче отбора ЧМ-2022 сборная Украины одержала гостевую победу над Финляндией (1:2).

Известное финское издание Yle Sport оценило игру скандинавской сборной следующим образом:

На лице наставника «филинов» Маркку Канервы ненадолго промелькнула улыбка, когда Теэму Пукки сравнял счет. Однако радость эта была недолгой. Через пять минут Роман Яремчук вновь вывел украинцев вперед. Таким образом, привычная плотная оборона сборной Финляндии в первом тайме отсутствовала».

А вот как этот матч прокомментировало Ilta-Santomat:

Попадание в Катар на чемпионат мира 2022 года теперь не является нашей осуществимой мечтой. Но главное, что даже поражение от Украины не было самой болезненной неудачей этого вечера. Больше задело и вызвало массу вопросов качество игры сборной Финляндии.

Украина была явно сильнее по всем показателям, из которых голы лишь один. Честно говоря: 1:3 или 1:4 было бы куда более объективным результатом, чем 1:1. В субботу Украина была хороша. На поле была только одна команда, которая выглядела, как команда будущего. К сожалению, на ней не было белых футболок с синим крестом. Теперь в Катар мы можем попасть только чудом».