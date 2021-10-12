Украина не смогла удержать победу в матче с Боснией и Герцеговиной

Шансы команды Петракова на выход на ЧМ-2022 уменьшились

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В матче отбора на ЧМ-2022 сборная Украины во Львове принимала Боснию и Герцеговину.

С первых минут боснийцы отдали мяч нашей команде, выбрав игру вторым номером. Украина начала активно и забила быстрый мяч – Ярмоленко откликнулся на пас Цыганкова и вколотил мяч в ворота соперника. Это уже 44-й гол для Ярмоленко за национальную команду, до рекорда Шевченко осталось 4 мяча.

В первом тайме как Украина могла забить второй, так и Босния – сравнять счет, но первая половина встречи завершилась с минимальным счетом в пользу хозяев.

Во втором тайме Босния прижала нашу команду и все же сумела забить на 77-й минуте после множества моментов – Ахмедходжич пробил точно в угол.

Сборная Украины осталась на 2-м месте в своей группе, имея в активе 9 очков. У Боснии – 7, у Финляндии – 8, но у наших соперников есть матч в запасе.

Отбор на ЧМ-2022

Украина – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 – Ахмедходжич, 77

Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Соболь, Ярмоленко (Зубков, 82), Степаненко, Цыганков (Булеца, 83), Шапаренко (Сидорчук, 72), Матвиенко, Яремчук (Сикан, 72).

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Колашинац, Хаджиахметович, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 82).

Предупреждения: Чивич (11), Ахмедходжич (19), Превляк (63).