Украина – одна из немногих команд отбора ЧМ-22, не проигравших ни одной встречи

Но и побед на счету «сине-желтых» немного

фото - УАФ

Победа над Боснией и Герцеговиной (2:0) обеспечила сборной Украины место в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022.

Подопечные Александра Петракова также вошли в небольшой круг команд, которые на своем пути к мундиалю не потерпели ни одного поражения.

Также цифру 0 в графе поражений имеют Италия, Швейцария, Сербия, Англия, Бельгия и Франция. Из этого списка только итальянцы и украинцы не смогли завоевать прямую путевку в Катар.

Но несмотря на отсутствие поражений, у «сине-желтых» не лучший показатель по набранным очкам, ведь они выиграли лишь две встречи – с финнами и боснийцами.

Из-за этого украинцы оказались в числе несеяных команд в стыковых матчах и имеют большие шансы встретиться в плей-офф с топ-сборными Европы.

Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока матча Украины с Боснией и Герцеговиной.