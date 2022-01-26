Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии
Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии
Чтобы оставаться в тонусе перед июньскими играми Лиги наций
26 января 22:44
Фото: УАФ
Сборная Украины намерена провести товарищеский матч в случае вылета из стыковых матчей чемпионата мира-2022 от Шотландии.
Встреча состоится 24-го марта.
УАФ прорабатывает такой вариант развития событий, чтобы иметь игровую практику перед летними официальными матчами в Лиге наций.
Отметим, что УАФ хочет сыграть с одной из команд, которая также вылетит в стыках.
Напомним, в случае прохода Шотландии сборная Украины сыграет с победителем пары Австрия – Уэльс.
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