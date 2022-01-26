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Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии

Чтобы оставаться в тонусе перед июньскими играми Лиги наций
Футбол Сборная Украины
26 января 22:44
Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии
Фото: УАФ

Сборная Украины намерена провести товарищеский матч в случае вылета из стыковых матчей чемпионата мира-2022 от Шотландии.

Встреча состоится 24-го марта.

УАФ прорабатывает такой вариант развития событий, чтобы иметь игровую практику перед летними официальными матчами в Лиге наций.

Отметим, что УАФ хочет сыграть с одной из команд, которая также вылетит в стыках.

Напомним, в случае прохода Шотландии сборная Украины сыграет с победителем пары Австрия – Уэльс.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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сборная Шотландии (футбол)

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