Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии

Чтобы оставаться в тонусе перед июньскими играми Лиги наций

Фото: УАФ

Сборная Украины намерена провести товарищеский матч в случае вылета из стыковых матчей чемпионата мира-2022 от Шотландии.

Встреча состоится 24-го марта.

УАФ прорабатывает такой вариант развития событий, чтобы иметь игровую практику перед летними официальными матчами в Лиге наций.

Отметим, что УАФ хочет сыграть с одной из команд, которая также вылетит в стыках.

Напомним, в случае прохода Шотландии сборная Украины сыграет с победителем пары Австрия – Уэльс.