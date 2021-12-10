Украина потеряла еще одно место в таблице коэффициентов UEFA. Но даже это пока что не катастрофа
Украинские клубы лишились шансов на евровесну заранее: что «Шахтер» и «Динамо» в Лиге чемпионов, что «Заря» в Лиге конференций – еще перед последним туром группового этапа. Однако шансы положить что-то в копилку Украины в таблице коэффициентов еще оставались, учитывая то, что «горняки» в последнем туре играли против «Шерифа», а «Заря» на своем поле принимала уже решившего все вопросы с выходом в плей-офф «Буде/Глимт».
В итоге, что-то да получилось. Ничьи «Шахтера» и «Зари» принесли Украине еще дополнительные 2 очка – или же 0,4 балла. Это немного подсластило пилюлю, но никоим образом не перечеркнуло утверждение – в таблице коэффициентов UEFA у нас настоящая катастрофа. Но, как ни парадоксально, могло быть даже хуже, хотя, казалось бы, куда еще.
По итогам этого сезона Украина набрала 21 очко или 4,200 баллла. 14,5 очков из 21 в общую копилку занесли «Динамо» и «Шахтер», причем 8 очков из 14,5 – это бонусы за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. То есть, в самих матчах украинские клубы набрали сущий мизер, но это обратная сторона попадания двух клубов в группу Лиги чемпионов – в турнире рангом ниже, наверняка, тому же «Шахтеру» очки давались бы гораздо легче.
Результаты украинских клубов в еврокубках в сезоне-2021/22
В конкретном сезоне-2021/22 уже точно Украина финиширует только в третьем десятке в таблицы позади таких стран как Молдова, Азербайджан, Израиль, Швеция и Норвегия. Еще в прошлом году мы были десятыми. В последний раз хуже Украина выступила целых 20 лет назад, набрав только 3,625 балла в сезоне-2001/02. Но прошлые плюс-синус успешные годы еще держат нас на плаву.
После заключительного тура группового этапа Украина упала на 12-е место. Нас обошла Сербия благодаря первому месту «Црвены Звезды» в группе Лиги Европы – это прямой выход в 1/8 финала турнира и дополнительные очки. Но даже и в этом случае есть позитив – другой сербский клуб, продолжающий участие в еврокубках – «Партизан» – провально выступил в матче против «Анортосиса» и не принес своей стране ожидаемые очки.
Но главный положительный момент для Украины состоит в бельгийском вопросе. Еще несколько недель назад казалось, что обгон со стороны Бельгии в этом сезоне просто неизбежен, но в последнем туре ее клубы нас очень порадовали. Сначала «Брюгге» после резвого старта все же свалился на последнее место в «группе смерти» Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», ПСЖ и «Лейпцигом», а затем «Генк» и «Антверпен» дружно упали на четвертые места в своих группах Лиги Европы. В итоге, в еврокубках у Бельгии остался единственный «Гент», которому весной нужно отыграть у Украины целых 1,2 балла – это шесть очков или три победы. Шансов, что ему это удастся сделать, не очень много.
Таблица коэффициентов UEFA после матчей 9 декабря 2021 года
Почему для Украины это так важно? 12-е место гарантирует Украине прямую путевку в группу Лиги чемпионов для чемпиона, а также старт последнего раунда квалификации Лиги Европы для обладателя Кубка Украины/бронзового призера чемпионата. Таблица по итогам этого сезона будет определять представительство в евросезоне-2023/24.
Однако в дальнейшем проблемы никуда не исчезнут. Бельгия нас точно обгонит уже в следующем году, когда за сезон-17/18 у нее сгорит только 2,600 балла, а у нас целых 8,000. Однако Украина на старте все равно должна быть 12-й, поскольку у России сгорает целых 12,600 балла. Правда, у россиян еще есть два клуба в этом сезоне – «Зенит» и «Спартак» продолжат свое участие в Лиге Европы, причем москвичи благодаря первому месту в группе – сразу с 1/8 финала. Чтобы оказаться выше Украины в таблице следующего сезона, нужно набирать больше двух баллов – это около 14 очков или семь побед – как и в случае с «Гентом», верится с трудом.
Таблица коэффициентов UEFA перед стартом сезона-2022/23 (без учета евровесны-2021/22)
Место в таблице коэффициентов – это отражение состояния украинского клубного футбола, а оно сейчас, мягко говоря, не самое лучшее. Продвижение вверх по таблице означает увеличение количества клубов в еврокубках, понижение – сокращение. В последние годы очки в нее заносят практически в одиночку «Динамо» и «Шахтер», поэтому все закономерно. Отряди одну из этих команд в Лигу Европы, и дела могли бы наладиться, но «Шахтер» и «Динамо» эта таблица, наверное, волнует в последнюю очередь. Таблица отражает как раз положение дел среди тех команд, которые идут следом.
Для того, чтобы потерять пятую команду и опуститься до схемы (1+3 – одна команда в ЛЧ (без прямого попадания в группу), еще три – в других турнирах) нужно опуститься на 16-е место и ниже. Пока что Украине это сильно не грозит, но предпосылок для улучшения результатов в следующих сезонах отыскать пока трудно.