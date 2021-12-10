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Украина потеряла еще одно место в таблице коэффициентов UEFA. Но даже это пока что не катастрофа

Успехи прошлых лет еще держат на плаву
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:29
Украина потеряла еще одно место в таблице коэффициентов UEFA. Но даже это пока что не катастрофа Послесловие
Фото - facebook.com/fcdynamoua

Украинские клубы лишились шансов на евровесну заранее: что «Шахтер» и «Динамо» в Лиге чемпионов, что «Заря» в Лиге конференций – еще перед последним туром группового этапа. Однако шансы положить что-то в копилку Украины в таблице коэффициентов еще оставались, учитывая то, что «горняки» в последнем туре играли против «Шерифа», а «Заря» на своем поле принимала уже решившего все вопросы с выходом в плей-офф «Буде/Глимт».

В итоге, что-то да получилось. Ничьи «Шахтера» и «Зари» принесли Украине еще дополнительные 2 очка – или же 0,4 балла. Это немного подсластило пилюлю, но никоим образом не перечеркнуло утверждение – в таблице коэффициентов UEFA у нас настоящая катастрофа. Но, как ни парадоксально, могло быть даже хуже, хотя, казалось бы, куда еще.

Фото - zarya-lugansk.com
Фото - zarya-lugansk.com

По итогам этого сезона Украина набрала 21 очко или 4,200 баллла. 14,5 очков из 21 в общую копилку занесли «Динамо» и «Шахтер», причем 8 очков из 14,5 – это бонусы за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. То есть, в самих матчах украинские клубы набрали сущий мизер, но это обратная сторона попадания двух клубов в группу Лиги чемпионов – в турнире рангом ниже, наверняка, тому же «Шахтеру» очки давались бы гораздо легче.

Результаты украинских клубов в еврокубках в сезоне-2021/22

В конкретном сезоне-2021/22 уже точно Украина финиширует только в третьем десятке в таблицы позади таких стран как Молдова, Азербайджан, Израиль, Швеция и Норвегия. Еще в прошлом году мы были десятыми. В последний раз хуже Украина выступила целых 20 лет назад, набрав только 3,625 балла в сезоне-2001/02. Но прошлые плюс-синус успешные годы еще держат нас на плаву.

После заключительного тура группового этапа Украина упала на 12-е место. Нас обошла Сербия благодаря первому месту «Црвены Звезды» в группе Лиги Европы – это прямой выход в 1/8 финала турнира и дополнительные очки. Но даже и в этом случае есть позитив – другой сербский клуб, продолжающий участие в еврокубках – «Партизан» – провально выступил в матче против «Анортосиса» и не принес своей стране ожидаемые очки.

Но главный положительный момент для Украины состоит в бельгийском вопросе. Еще несколько недель назад казалось, что обгон со стороны Бельгии в этом сезоне просто неизбежен, но в последнем туре ее клубы нас очень порадовали. Сначала «Брюгге» после резвого старта все же свалился на последнее место в «группе смерти» Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», ПСЖ и «Лейпцигом», а затем «Генк» и «Антверпен» дружно упали на четвертые места в своих группах Лиги Европы. В итоге, в еврокубках у Бельгии остался единственный «Гент», которому весной нужно отыграть у Украины целых 1,2 балла – это шесть очков или три победы. Шансов, что ему это удастся сделать, не очень много.

Таблица коэффициентов UEFA после матчей 9 декабря 2021 года

Почему для Украины это так важно? 12-е место гарантирует Украине прямую путевку в группу Лиги чемпионов для чемпиона, а также старт последнего раунда квалификации Лиги Европы для обладателя Кубка Украины/бронзового призера чемпионата. Таблица по итогам этого сезона будет определять представительство в евросезоне-2023/24.

Однако в дальнейшем проблемы никуда не исчезнут. Бельгия нас точно обгонит уже в следующем году, когда за сезон-17/18 у нее сгорит только 2,600 балла, а у нас целых 8,000. Однако Украина на старте все равно должна быть 12-й, поскольку у России сгорает целых 12,600 балла. Правда, у россиян еще есть два клуба в этом сезоне – «Зенит» и «Спартак» продолжат свое участие в Лиге Европы, причем москвичи благодаря первому месту в группе – сразу с 1/8 финала. Чтобы оказаться выше Украины в таблице следующего сезона, нужно набирать больше двух баллов – это около 14 очков или семь побед – как и в случае с «Гентом», верится с трудом.

Таблица коэффициентов UEFA перед стартом сезона-2022/23 (без учета евровесны-2021/22)

Место в таблице коэффициентов – это отражение состояния украинского клубного футбола, а оно сейчас, мягко говоря, не самое лучшее. Продвижение вверх по таблице означает увеличение количества клубов в еврокубках, понижение – сокращение. В последние годы очки в нее заносят практически в одиночку «Динамо» и «Шахтер», поэтому все закономерно. Отряди одну из этих команд в Лигу Европы, и дела могли бы наладиться, но «Шахтер» и «Динамо» эта таблица, наверное, волнует в последнюю очередь. Таблица отражает как раз положение дел среди тех команд, которые идут следом.

Для того, чтобы потерять пятую команду и опуститься до схемы (1+3 – одна команда в ЛЧ (без прямого попадания в группу), еще три – в других турнирах) нужно опуститься на 16-е место и ниже. Пока что Украине это сильно не грозит, но предпосылок для улучшения результатов в следующих сезонах отыскать пока трудно.

Александр Черненко
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