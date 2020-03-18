Украина потеряет прямую путевку в Лигу чемпионов

С сезона 2022-2023 победитель УПЛ будет начинать главный еврокубок с третьего квалификационного раунда пути чемпионов

Луиш Каштру и Паулу Фонсека после матча / фото - пресс-служба Шахтера

По результатам матчей 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021 Украина потеряет прямую путевку в Лигу чемпионов.



Синхронные поражения «Динамо» и «Шахтера» в ответных матчах 1/8 финала ЛЕ не позволили опередить в рейтинге UEFA Шотландию, расположившуюся на 11-м месте.

В сезоне 2022-2023 чемпион УПЛ начнет путь в ЛЧ с третьего квалификационного раунда пути чемпионов, серебряный призер – со второго квалификационного раунда пути лиг. Победитель Кубка Украины или обладатель бронзовых наград УПЛ получит возможность выступать в плей-офф Лиги Европы. Еще два участника еврокубков выступят в Лиге конфедераций – начиная с третьего и второго раунда соответственно.

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