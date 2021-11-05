Украина претендует на проведение финала чемпионата Европы

Несколько стран составят серьезную конкуренцию

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Украина проявила желание принять у себя финальную часть женского чемпионата Европы-2025, сообщает официальный сайт UEFA.

Подача заявок закончиться в октябре 2022-го года, а в декабре уже будет известна страна-хозяйка.

Также на проведение претендуют Франция, Польша и Швейцария, а также общая заявка Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Одним из главных требований для стран-претендентов является наличие 4-х стадионов с категорией 4 и вместительностью от 15 тысяч зрителей.

Напомним, после ДТП Лучи не сможет управлять украинским арбитражом. В УАФ нашли преемника.