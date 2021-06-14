Фантастический камбэк Украины за 4 минуты, но все равно обидное поражение. Обзор драматичного матча с Нидерландами
Украина проиграла, но не последняя. Расклады в нашей группе после 1-го тура Евро-2020
Впереди у команды Шевченко еще 2 матча
Виталий Миколенко / Фото: UEFA
В матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 сборная Украины уступила Нидерландам (2:3).
В параллельном матче сборная Австрии переиграла Северную Македонию (3:1). Вашему вниманию расклады в группе С после 1-го тура чемпионата Европы.
Лучшим игроком сборной Украины в матче с Нидерландами был признан форвард Роман Яремчук.
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.