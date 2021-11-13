Украина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?

Результаты игрового дня напрямую повлияют на шансы команды Петракова на 2-е место

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Отборочный раунд чемпионата мира-2022 в Катаре подходит к своему финишу. Сегодня мы увидим 7 матчей европейской квалификации. Обойдется без непосредственного участия сборной Украины (у нас сыграно уже 7 матчей в группе, остался лишь один). Тем не менее, сегодняшние результаты могут напрямую повлиять на судьбу нашей команды касательно 2-го места в группе. Ведь победы над Боснией и Герцеговиной в последнем туре Украине никто не гарантировал.

Пристально будем наблюдать за двумя матчами: в 16:00 – матч дня для украинцев, встреча прямых конкурентов за 2-е место в группе, Босния и Герцеговина примет Финляндию.

В 21:45 в нашей группы Франция будет экзаменовать Казахстан. Этот матч в рамках борьбы сборной Украины за 2-е место не так интересен, как первый, но даже он при определенном стечении обстоятельств может иметь свое влияние.

Сейчас турнирная таблица в группе выглядит вот так:

Ранее мы разбирали шансы сборной Украины на выход из группы со 2-го места. Исходя из этого, что же нам нужно сегодня?

Босния и Герцеговина – Финляндия (16:00)

Небольшим, но не явным фаворитом на победу в этой встрече котируются хозяева. Но для нас такой исход будет не самым приемлемым.

Если Босния побеждает Финляндию. Команда Петева набирает 10 очков и выходит на 2-е место в группе. Тогда в последнем туре нам обязательно нужно побеждать боснийцев на выезде. Только выездная победа выведет сборную Украины на 2-е место, независимо от других результатов. Все просто.

Если Финляндия побеждает Боснию. Также не самый приемлемый вариант для нас, но лучше, чем первый. И вот почему. Тогда Финляндия набирает 11 очков и становится точно недосягаемой для Боснии. И в таком случае Босния на 100% теряет шансы на 2-е место. А это значит, что команда Петева не будет мотивированной во встрече с нами, а в последнем туре Финляндии играть с Францией. Вполне возможно, что при нашей победе над немотивированной Боснией в последнем туре, финны вряд ли победят Францию. Если проиграют – мы в случае победы над Боснией железно занимает 2-е место. В случае ничьей Финляндии и Франции, и нашей победы над Боснией, у 2 команд будет по 12 очков, тогда считается разница забитых и пропущенных. Желательно, чтобы Финляндия не победила Боснию крупно, если уж это случится. Если же Финляндия победит и Боснию, и Францию (во что почти не верится), то у нас шансов на 2-е место нет никаких при любых раскладах.

Ничья Боснии и Финляндии. Пожалуй, лучший вариант для Украины сегодня. Ведь в этом случае нам можно будет даже сыграть с Боснией вничью в последнем туре и претендовать на 2-е место. При таком раскладе перед последним туром у нас с Финляндией по 9 очков, у Боснии – 8. Если мы играем вничью с Боснией в последнем туре, а финны проиграют Франции, то 2-е место займем мы. В случае двух ничьих в параллельных матчах также выходим мы, ведь сейчас разница забитых и пропущенных лучше у нас, чем у финнов (при ничьих разница такой и останется).

А в случае нашей победы над Боснией, чтобы не занять 2-е место нужно чтобы Финляндия в последнем туре обыграла Францию более, чем в 2 мяча. Не слишком реально, правда?

Итог: В этом матче нам нужно болеть за ничью. Самым неприемлемым для Украины вариантом будет победа Боснии и Герцеговины.

Франция – Казахстан (21:45)

Здесь вариантов расписывать не будем, ведь этот матч не настолько сильно имеет шанс повлиять на судьбу Украины, как предыдущий. Тем не менее, один из стимулов для нас в этой игре все же есть. Желательно, чтобы Казахстан отобрал очки у Франции, ведь в таком случае команда Дешама точно не будет расслабленной в последнем туре против Финляндии и будет нацелено играть на победу. Если же Франция победит Казахстан, то на 100% гарантирует себе 1-е место и на последний матч с финнами может выйти даже вторым составом, сыграть вничью или проиграть. Для нас это крайне нежелательно. Лучшим и стопроцентным вариантом для Украины будет победа Франции над Финляндией в последнем туре.

Итог: болеем за казахов, дабы держать Францию в тонусе до последнего тура.

Решающий матч года против Боснии и Герцеговины Украина проведет во вторник, 16-го ноября. Начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.