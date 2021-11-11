Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает

«Сине-желтые» нанесли по воротам соперника 36 (!) ударов

Послесловие

Фото: УАФ

Сборная Украины провела генеральную репетицию перед ключевым матчем последних месяцев – команда Петракова на следующей неделе сыграет в отборочном цикле чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.

Стоит сказать, что подготовка вышла достаточно эффективной, Украина хоть и сыграла вничью с Болгарией (1:1), но настолько ярко в последний раз, наверное, выглядела еще в 2019-м году против сборной Сербии, когда нам удалось разнести непростого оппонента (5:0).

Обзор матча Украина – Болгария (1:1)

Впервые при Петракове сборная Украины сыграла с той схемой, которая была основной при Андрее Шевченко – 4-2-3-1. Ранее во всех 5-ти матчах с момента прихода Петракова на пост главного тренера, наставник выбирал расстановку исключительно с тремя центральными защитниками.

Стартовый состав, если сравнивать с предыдущими матчами команды при тренере, был полурезервным, хотя центр поля – основа сборной Украины Андрея Шевченко. Впервые при Петракове с первых минут вместе на поле появились Зинченко и Малиновский. На острие атаки тренер проверил Довбыка.

И стоит отметить, что сборная Украины сыграла со старой схемой очень эффективно. Интересно, что бы мог означать этот ход Петракова? И увидим ли мы такую же расстановку в матче с Боснией и Герцеговиной? Теперь этот вопрос остается открытым, тренерскому штабу придется поломать голову. Если Украина хочет играть в атакующий футбол на выезде с боснийцами, то именно схема с четырьмя защитниками более подходящая для такой роли. Расстановка же 3-4-3 лучше себя показывает, когда нам надо играть вторым номером. К примеру, так Шевченко играл именно против топ-сборных. Если нам нужно только побеждать, то игра явно должна быть атакующей.

Сборную Украины на протяжении всего матча преследовала просто дичайшая нереализация. И это пугает. В целом, это неприятная тенденция появилась у национальной команды именно в 2021-м году, ранее такого мы не наблюдали (сборная Украины могла создать несколько моментов за матч, но это не мешало набирать очки). В последнее время мы создаем больше, но транжирим моменты в таких эпизодах, когда это делать просто непозволительно. Все началось с матчей против Казахстана и Финляндии в отборе на ЧМ-2022 весной.

Просто посмотрите на бешеную статистику сборной Украины в этом матче – 36 (!!!) ударов по воротам соперника.

Статистика матча Украина – Болгария (1:1)

Вы когда-либо помните такой напор от национальной команды даже в матчах с заведомым аутсайдером? Обычно сборной Украины наоборот гораздо проще играть вторым номером. Значит ли матч против Болгарии, что Украина научилась показывать себя и во встречах с обороняющимися соперниками? Время покажет. Но на игру нашей команды в матче с болгарами было приятно смотреть. Такого изобилия голевых моментов, возможно, мы не создавали никогда.

Тем не менее, важно понимать, что Босния и Герцеговина – не Болгария, и не будет играть в защите столь безалаберно. С такой нереализацией даже на ничью в важнейшем матче полугодия рассчитывать будет сложно.

Что по персоналиям? Снова крутой поединок отыграл Андрей Ярмоленко. Пожалуй, он был лучшим на поле в составе нашей команды. В первом тайме большинство атак шло именно через его правый фланг, из-за этого создавался некий перекос направо. Во-втором тайме ситуация немного выровнялась, и левый фланг стал работать на атаку активнее, но все равно Ярмоленко был одним из главных действующих лиц. Непонятен игнор Андрея в «Вест Хэме». В матчах за сборную Украины Ярмоленко показывает, что у него еще очень много пороха в пороховницах.

Понравился Тымчик, который сделал около 20-ти скоростных забеганий на протяжении всего матча. Именно они с Ярмоленко были главной атакующей связкой вечера.



А как насчет Зинченко и Малиновского? Если честно, то ребята не впечатлили. Малиновский отдал несколько интересных передач из глубины, но все равно той роли лидера, которая была у него при Шевченко, сейчас не чувствуется. Зинченко в свою очередь запорол множество шансов, когда атаку нужно было обострить или завершить. Партнеры часто доставляли мяч Александру в хорошие позиции, он неплохо предлагал себя, но на завершающих этапах, когда нужно ударить, или отдать ключевую передачу, Зинченко принимал неправильные решения. Отсутствие постоянной игровой практики в «Сити» сказывается.

Следующий матч с Боснией и Герцеговиной – решающий. Игра Украины против Болгарии вселяет оптимизм, но ощущения все равно двоякие, так как с такой огромной нереализацией будет сложно зацепиться за очки на выезде просто непростого соперника. Тем не менее, возможно, судьба отдаст должок Украине за все ничьи в отборе и уйму нереализованных шансов во всех матчах? Узнаем совсем скоро. Хорошо, что игра национальной команды радует глаз.