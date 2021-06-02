Украина – Северная Ирландия. Видео трансляция

Вторая контрольная игра команды Шевченко перед Евро-2020

Украина сыграла вничью с Бахрейном в Харькове / Фото - УАФ

В четверг, 3 июня, сборная Украины по футболу проведет второй контрольный матч перед стартом на Евро-2020. На «Арене Днепр» команда Андрея Шевченко сыграет против Северной Ирландии.

Начало матча – в 21:00. Прямая видео трансляция игры Украина – Северная Ирландия будет доступна в плеере ниже.