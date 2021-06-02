На Евро-2020 у сборной Украины рекордная заявка. Но все обсуждают только одну фамилию
Украина – Северная Ирландия. Видео трансляция
Вторая контрольная игра команды Шевченко перед Евро-2020
14:36
Украина сыграла вничью с Бахрейном в Харькове / Фото - УАФ
В четверг, 3 июня, сборная Украины по футболу проведет второй контрольный матч перед стартом на Евро-2020. На «Арене Днепр» команда Андрея Шевченко сыграет против Северной Ирландии.
Начало матча – в 21:00. Прямая видео трансляция игры Украина – Северная Ирландия будет доступна в плеере ниже.