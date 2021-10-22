Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов UEFA

Клубы соседнего государства проиграли все свои матчи в еврокубках в этом туре

Аллахьяр Сайядманеш / Фото: ФК Заря

Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов UEFA, хоть и по-прежнему осталась на 11-м месте.

В 3-м туре еврокубков Украина добыла лишь одну победу – «Заря» обыграла софийский ЦСКА (1:0) в Лиге конференций. «Динамо» и «Шахтер» свои матчи в Лиге чемпионов проиграли – «Барселоне» (0:1) и «Реалу» (0:5). Баллы для Украины набрала лишь «Заря», теперь у нас таких 31,000.

У России осталось 31,682 баллов, так как все клубы в туре проиграли. «Зенит» уступил «Ювентусу» (0:1) в ЛЧ, а в ЛЕ «Спартак» проиграл «Лестеру» (3:4), «Локомотив» уступил «Галатасараю» (0:1).

Отметим, что это первая победа украинских клубов в еврокубках на групповом этапе в этом сезоне.