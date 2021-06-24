Украина стала единственной командой, которая вышла в плей-офф Евро-2020 с 3-го места с 3-мя очками

Еще 3 лучшие 3-х места набрали по 4 очка

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Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших 3-х команд.

Отметим, что Украина стала единственной сборной из лучших третьих мест, которая набрала 3 очка в группе (Швейцария, Чехия и Португалия набрали по 4 балла).

Отметим также, что еще одна команда с 3 очками вышла в плей-офф Евро-2020, но со 2-го места – это сборная Дании.

Напомним, уже известно, на кого пара Швеция – Украина выходит в четвертьфинале Евро-2020.