«Украина – страна футбольных талантов». Совладелец «Дженоа» намекнул на возможную покупку клуба УПЛ

Андрей Шевченко и Джош Вондер / фото - Telenord

Совладелец «Дженоа» Джош Вондер рассказал, почему на пост главного тренера клуба пригласили Андрея Шевченко:

Вторая причина – его честность. Он очень хороший и старательный человек. Когда искали тренера, общались со многими людьми, которые знали и хорошо отзывались о нем. Это был важный фактор для нас.

И во-третьих, его должны уважать игроки. Больше, чем кого-либо из кандидатов. Он очень успешный как игрок, а команде сейчас нужен настоящий лидер. Поэтому он оказался самым лучшим вариантом».