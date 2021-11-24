«Украина – страна футбольных талантов». Совладелец «Дженоа» намекнул на возможную покупку клуба УПЛ
Совладелец «Дженоа» Джош Вондер рассказал, почему на пост главного тренера клуба пригласили Андрея Шевченко:
«Есть три причины. Во-первых, нам нравится сам Шевченко, его видение. Он невероятный, очень умный мужчина, у которого есть европейский опыт.
Вторая причина – его честность. Он очень хороший и старательный человек. Когда искали тренера, общались со многими людьми, которые знали и хорошо отзывались о нем. Это был важный фактор для нас.
И во-третьих, его должны уважать игроки. Больше, чем кого-либо из кандидатов. Он очень успешный как игрок, а команде сейчас нужен настоящий лидер. Поэтому он оказался самым лучшим вариантом».
Для вашей компании очень важно, что он очень известный в Восточной Европе. Шевченко – один из лидеров мнений. Это тоже одна из причин, почему вы выбрали его?
«Да, Восточная Европа – очень важная часть развития нашей платформы. Мы заинтересованы иметь команды во всем мире. Восточная Европа – одно из мест, где надеемся находить талантливых футболистов. Поскольку Андрей имел успех со сборной Украины и знаковый человек в этом регионе – это будет способствовать развитию проекта.
Украина – страна, в которой много футбольных талантов. Мы убедились в этом благодаря Шевченко. Это большая часть Восточной Европы. Возможно, однажды у нас там будет клуб».
Шевченко в «Дженоа» надолго. В руководстве клуба рассказали о дальновидных планах.
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