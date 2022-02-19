Украина сыграет с Арменией и Ирландией во Львове

Матчи пройдут в июне

Фото: УАФ

УАФ объявила о месте проведения игр Лиги наций в июне.

Обе встречи пройдут во Львове. 11 июня Украина сыграет против сборной Армении, а 14-го июня – против Ирландии. Это инициатива была от главного тренера команды Александра Петракова.

Отмечается, что перед тренерским штабом стоит задача успешного выступления в Лиге наций.

Также сообщается, что финал Кубка Украины, который запланирован на 12 мая, состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».

Напомним, в марте Украина сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.