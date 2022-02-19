В УАФ отказались проводить сбор «молодежки» в марте
Украина сыграет с Арменией и Ирландией во Львове
Матчи пройдут в июне
08:52
Фото: УАФ
УАФ объявила о месте проведения игр Лиги наций в июне.
Обе встречи пройдут во Львове. 11 июня Украина сыграет против сборной Армении, а 14-го июня – против Ирландии. Это инициатива была от главного тренера команды Александра Петракова.
Отмечается, что перед тренерским штабом стоит задача успешного выступления в Лиге наций.
Также сообщается, что финал Кубка Украины, который запланирован на 12 мая, состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».
Напомним, в марте Украина сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
Комментарии 0