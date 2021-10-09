Сразу четыре игрока сборной Украины рискуют пропустить домашний матч с Боснией и Герцеговиной
Украина сыграет с Финляндией в той же форме, в которой побеждала Швецию на Евро
В синем комплекте подопечные Александра Петракова играли вничью с Францией
9 октября 12:22
фото - УАФ
Сегодня, 9 октября сборная Украины сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 с Финляндией.
Уже стало известно, в какой форме подопечные Александра Петракова выйдут на эту встречу, сообщает официальный сайт УАФ.
На совещании участников, представленных командными и официальными лицами, было решено, что украинцы сыграют в синем комплекте экипировки. Финны же будут в белой форме.
В такой же экипировке украинская национальная команда добилась победы в матче 1/8 Евро-2020 против Швеции, а также добыла очки с Францией в квалификации ЧМ-2022.
Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.
Напомним, сразу четыре игрока «сине-желтых» рискуют пропустить игру с Боснией.
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