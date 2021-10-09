Украина сыграет с Финляндией в той же форме, в которой побеждала Швецию на Евро

В синем комплекте подопечные Александра Петракова играли вничью с Францией

фото - УАФ

Сегодня, 9 октября сборная Украины сыграет в отборочном матче ЧМ-2022 с Финляндией.

Уже стало известно, в какой форме подопечные Александра Петракова выйдут на эту встречу, сообщает официальный сайт УАФ.

На совещании участников, представленных командными и официальными лицами, было решено, что украинцы сыграют в синем комплекте экипировки. Финны же будут в белой форме.

В такой же экипировке украинская национальная команда добилась победы в матче 1/8 Евро-2020 против Швеции, а также добыла очки с Францией в квалификации ЧМ-2022.

Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.

Напомним, сразу четыре игрока «сине-желтых» рискуют пропустить игру с Боснией.