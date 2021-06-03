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Украина сыграет с Северной Ирландией в синей форме

Начало матча – в 21:00
Футбол Сборная Украины
14:41
Украина сыграет с Северной Ирландией в синей форме
Фото: УАФ

Сборные Украины и Северной Ирландии определились с экипировкой.

Команды сыграют контрольный матч между собой в Днепре на «Днепр-Арене». Ирландцы сыграют в гостевых белых цветах, а Украина также в гостевых – синих.

Фото: УАФ
Начало матча – 21:00.

Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию встречи Украина – Северная Ирландия.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Северной Ирландии (футбол)

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