Цыганков не сыграет с Северной Ирландией
Украина сыграет с Северной Ирландией в синей форме
Начало матча – в 21:00
14:41
Фото: УАФ
Сборные Украины и Северной Ирландии определились с экипировкой.
Команды сыграют контрольный матч между собой в Днепре на «Днепр-Арене». Ирландцы сыграют в гостевых белых цветах, а Украина также в гостевых – синих.
Начало матча – 21:00.
Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию встречи Украина – Северная Ирландия.
Комментарии 0