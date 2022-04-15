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Украина удержала свою позицию в таблице коэффициентов UEFA
Норвежцы, греки и чехи вылетели из еврокубков
Фото: Getty Images
Украина удержала свою позицию в таблице коэффициентов UEFA.
Клубы из Норвегии, Греции и Чехии (ассоциации, которые могли перегнать Украину) покинули еврокубки. «Буде-Глимт», ПАОК и «Славия» уступили в своих матчах.
Таким образом, Украина останется на 12-й строчке в этом сезоне. Украинские клубы («Динамо» и «Шахтер» в ЛЧ и «Заря» в ЛК) покинули еврокубки в этом сезоне еще осенью, на стадии группового раунда.
Отметим, что уже сформированы полуфинальные пары Лиги Европы и Лиги чемпионов.
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