Украина удержала свою позицию в таблице коэффициентов UEFA

Норвежцы, греки и чехи вылетели из еврокубков

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Украина удержала свою позицию в таблице коэффициентов UEFA.

Клубы из Норвегии, Греции и Чехии (ассоциации, которые могли перегнать Украину) покинули еврокубки. «Буде-Глимт», ПАОК и «Славия» уступили в своих матчах.

Таким образом, Украина останется на 12-й строчке в этом сезоне. Украинские клубы («Динамо» и «Шахтер» в ЛЧ и «Заря» в ЛК) покинули еврокубки в этом сезоне еще осенью, на стадии группового раунда.

Отметим, что уже сформированы полуфинальные пары Лиги Европы и Лиги чемпионов.