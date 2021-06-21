Украина уступила Австрии и рискует не выйти в плей-офф Евро-2020

Результат предрешила неудачная игра при стандарте

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В третьем туре группового этапа Евро-2020 Украина уступила Австрии.

Счет в матче после подачи углового открыл Баумгартнер. Полузащитник сумел удачно подставить ногу из-под Забарного.

До перерыва ощущалась нервозность в действиях «сине-желтых». Подопечные Андрея Шевченко совершили ряд невынужденных ошибок. После них австрийцам удавалось создавать опасные моменты.

Приходилось вступать в игру и Бахманну. В первом тайме Ярмоленко с нескольких метров не сумел переиграть голкипера. Во второй половине встречи в собственные ворота чуть не срезал мяч Лайнер. Вратарь снова был начеку.

Тем не менее, «сине-желтые» создавали слишком мало моментов для того, чтобы сравнять счет. И самым опасным эпизодом в концовке игры стал удар Яремчука с острейшего угла.

Нидерланды выиграли группу C. Австрия финишировала второй и сыграет с Италией в 1/8 финала. Сборная Украины будет надеяться попасть в четверку лучших третьих команд в своих группах.

Евро-2020, группа C. Третий тур

Украина – Австрия 0:1

Гол: Баумгартнер, 21

Украина: Бущан, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85), Караваев, Забарный, Зинченко, Шапаренко (Марлос, 68), Малиновский (Цыганков, 46), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Бахманн, Хинтереггер, Драгович, Алаба, Лайнер,Забитцер, Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Баумгартнер (Шопф, 33), Гриллич,Арнаутович (Калайджич, 90).