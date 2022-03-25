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Украина узнала, с кем сыграет в решающем матче за выход на ЧМ-2022, если пройдет Шотландию

Команда Петракова свой стыковой поединок проведет в июне
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:56
Украина узнала, с кем сыграет в решающем матче за выход на ЧМ-2022, если пройдет Шотландию
Фото: Getty Images

В стыковом матче за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре Уэльс обыграл Австрию благодаря дублю Гарета Бэйла. Это означает, что Уэльс стал соперником пары Шотландия – Украина.

Матч Шотландия – Украина перенесен на июнь (более точная дата пока неизвестна) из-за вторжения россии в Украину 24 февраля 2022-го года.

Ключевой матч за выход на чемпионат мира между Уэльсом и Украиной или Шотландией состоится также в июне.

Отбор на ЧМ-2022, стыковой матч

Уэльс – Австрия 2:1

Голы: Бэйл, 25, 51 – Забитцер, 64

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Ампаду, Уильямс, Рэмзи, Аллен, Уилсон, Бэйл (Мифем, 90), Джеймс (Джонсон, 88).

Австрия: Линднер, Лайнер (Грегорич, 88), Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лаймер (Калайджич, 55), Баумгартнер (Вайманн, 77), Забитцер, Шлагер (Лазаро, 77), Зайвальд, Арнаутович.

Предупреждения: Баумгартнер (24), Уилсон (59), Лайнер (87), Уильямс (90).

Обзор матча:

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

сборная Уэльса (футбол) сборная Австрии (футбол)

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