Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Испания и Швеция сделали все для того, чтобы команда Шевченко осталась на турнире
Футбол Евро-2020
23 июня 21:13
Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Фото: Getty Images

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Команда Андрея Шевченко заняла 3-е место в своей группе с 3-мя очками и пребывала в ожидании 2 дня.

Сначала в группе В сборная Финляндии оказалась ниже Украины в таблице третьих мест. Сегодня Испания разгромила Словакию (5:0), а Швеция вырвала победу над Польшей (3:2). Сборная Словакии осталась на 3-м месте, но у этой команды 3 очка и худшая разница забитых и пропущенных, нежели у Украины.

Таким образом, Украина уже точно оказалась в четверке лучших третьих команд.

На Евро-2012 и на Евро-2016 Украина не вышла из группы.

С вероятностью 99% Украина в 1/8 финала сыграет со Швецией – победителем групы Е.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

сборная Украины (футбол) сборная Швеции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Футбол Евро-2020
23 июня 23:29
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Футбол Сборная Украины
23 июня 23:15
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Футбол Евро-2020
23 июня 22:50
Экс-чемпион мира: «Если сравнивать команды Украины и России по футболу, украинцы намного интереснее»
Экс-чемпион мира: «Если сравнивать команды Украины и России по футболу, украинцы намного интереснее»
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 21:05
Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась
Тема дня Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась
Футбол Сборная Украины
23 июня 18:51
Довбик: «Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей»
Довбик: «Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей»
Футбол Сборная Украины
23 июня 13:26

Новости: Футбол

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Сборная Украины
00:00
Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Евро-2020
23 июня 23:58
Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Евро-2020
23 июня 23:57
Германия спасла ничью в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Германия спасла ничью в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
23 июня 23:54
Евро 2020. Германия обыграла Венгрию. Как это было
Евро 2020. Германия обыграла Венгрию. Как это было
Евро-2020
23 июня 23:52
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Евро-2020
23 июня 23:29
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Сборная Украины
23 июня 23:15
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Сборная Украины
23 июня 22:53
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
23 июня 22:50
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
10
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости