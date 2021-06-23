Экс-чемпион мира: «Если сравнивать команды Украины и России по футболу, украинцы намного интереснее»
Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Испания и Швеция сделали все для того, чтобы команда Шевченко осталась на турнире
Фото: Getty Images
Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.
Команда Андрея Шевченко заняла 3-е место в своей группе с 3-мя очками и пребывала в ожидании 2 дня.
Сначала в группе В сборная Финляндии оказалась ниже Украины в таблице третьих мест. Сегодня Испания разгромила Словакию (5:0), а Швеция вырвала победу над Польшей (3:2). Сборная Словакии осталась на 3-м месте, но у этой команды 3 очка и худшая разница забитых и пропущенных, нежели у Украины.
Таким образом, Украина уже точно оказалась в четверке лучших третьих команд.
На Евро-2012 и на Евро-2016 Украина не вышла из группы.
С вероятностью 99% Украина в 1/8 финала сыграет со Швецией – победителем групы Е.
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