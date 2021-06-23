Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Испания и Швеция сделали все для того, чтобы команда Шевченко осталась на турнире

Фото: Getty Images

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Команда Андрея Шевченко заняла 3-е место в своей группе с 3-мя очками и пребывала в ожидании 2 дня.

Сначала в группе В сборная Финляндии оказалась ниже Украины в таблице третьих мест. Сегодня Испания разгромила Словакию (5:0), а Швеция вырвала победу над Польшей (3:2). Сборная Словакии осталась на 3-м месте, но у этой команды 3 очка и худшая разница забитых и пропущенных, нежели у Украины.

Таким образом, Украина уже точно оказалась в четверке лучших третьих команд.

На Евро-2012 и на Евро-2016 Украина не вышла из группы.

С вероятностью 99% Украина в 1/8 финала сыграет со Швецией – победителем групы Е.