Украинизация АПЛ. Самый богатый клуб мира хочет купить Лунина у «Реала»

Голкипер не сыграл ни одного матча в этом сезоне

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Недавно купленный шейхами «Ньюкасл Юнайтед» ищет игрока, который сможет решить вратарский вопрос в команде.

Взор английского клуба упал на украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, сообщает ElNacional.

Голкипер пока что еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне, но все равно имеет спрос на рынке – им интересовались «Лилль», «Эспаньол», «Гранада» и еще несколько европейских клубов.

В «Ньюкасле» есть определенные проблемы с позицией вратаря. За первую половину сезона место в рамке уже успели занять три игрока (Дарлоу, Дубравка и Вудман), но ни одни из них не принес стабильности и спокойствия у ворот «сорок».

Пока что неизвестно, готов ли «Реал» распрощаться с голкипером. В скором времени тренер «сливочных» Карло Анчелотти планировал дать украинцу игровое время в кубковом матче с «Алькояно», который состоится уже 5-го января.

Но пока место в рамке «бланкос» надежно занимает Тибо Куртуа, Лунин не получает даже шансов пробиться в состав.

Если «королевский клуб» все же продаст 22-летнего вратаря, то на замену ему приобретут голкипера «Леванте» Дани Карденаса. У мадридцев уже есть хороший опыт покупки вратаря из левантийского клуба – приобретенный в 2014-м Кейлор Навас смог заменить легендарного Икера Касильяса и добиться с командой 3-х подряд побед в ЛЧ.

Ранее стало известно о переходе другого украинца в АПЛ – Виталий Миколенко в скором времени пополнит состав «Эвертона».

Напомним, Лунин вылечился от коронавируса и будет готов к первому матчу за «Реал» в сезоне.