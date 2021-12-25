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Украинизация АПЛ. Самый богатый клуб мира хочет купить Лунина у «Реала»

Голкипер не сыграл ни одного матча в этом сезоне
Футбол Украинские легионеры
11:47
Украинизация АПЛ. Самый богатый клуб мира хочет купить Лунина у «Реала»
Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Недавно купленный шейхами «Ньюкасл Юнайтед» ищет игрока, который сможет решить вратарский вопрос в команде.

Взор английского клуба упал на украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, сообщает ElNacional.

Голкипер пока что еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне, но все равно имеет спрос на рынке – им интересовались «Лилль», «Эспаньол», «Гранада» и еще несколько европейских клубов.

В «Ньюкасле» есть определенные проблемы с позицией вратаря. За первую половину сезона место в рамке уже успели занять три игрока (Дарлоу, Дубравка и Вудман), но ни одни из них не принес стабильности и спокойствия у ворот «сорок».

Пока что неизвестно, готов ли «Реал» распрощаться с голкипером. В скором времени тренер «сливочных» Карло Анчелотти планировал дать украинцу игровое время в кубковом матче с «Алькояно», который состоится уже 5-го января.

Но пока место в рамке «бланкос» надежно занимает Тибо Куртуа, Лунин не получает даже шансов пробиться в состав.

Если «королевский клуб» все же продаст 22-летнего вратаря, то на замену ему приобретут голкипера «Леванте» Дани Карденаса. У мадридцев уже есть хороший опыт покупки вратаря из левантийского клуба – приобретенный в 2014-м Кейлор Навас смог заменить легендарного Икера Касильяса и добиться с командой 3-х подряд побед в ЛЧ.

Ранее стало известно о переходе другого украинца в АПЛ – Виталий Миколенко в скором времени пополнит состав «Эвертона».

Напомним, Лунин вылечился от коронавируса и будет готов к первому матчу за «Реал» в сезоне.

 

Павел Харченко
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Ньюкасл

Комментарии 1

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25 декабря 2021г. 12:13
Агенты игрока рекламу дают, но Лунину не дадут разрешение на работу в Англии, т.к. у него нет нужного процента игр за свою сборную.
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