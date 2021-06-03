До Евро-2020 «Динамо» не будет продавать ни Забарного, ни кого-то еще
Украинская Barbie? Невероятно милая избранница защитника «Динамо» Ильи Забарного
Она будет вдохновлять центрбека на Евро-2020
Девушка Ильи Забарного Ангелина / Фото: Instagram
В последние месяцы все чаще в объективах камер начал появляться защитник «Динамо» Илья Забарный. Оно и неудивительно, 18-летний центрбек стал лидером тыла киевлян и сыграет на Евро-2020.
Знакомьтесь, вторая половинка Забарного – милая Ангелина, которая изучает политологию в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.
Уберите свои вторые половинки от экранов. Лидер «Зари» женился на очень жаркой девушке.
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