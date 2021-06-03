Украинская Barbie? Невероятно милая избранница защитника «Динамо» Ильи Забарного

Она будет вдохновлять центрбека на Евро-2020

Девушка Ильи Забарного Ангелина / Фото: Instagram

В последние месяцы все чаще в объективах камер начал появляться защитник «Динамо» Илья Забарный. Оно и неудивительно, 18-летний центрбек стал лидером тыла киевлян и сыграет на Евро-2020.

Знакомьтесь, вторая половинка Забарного – милая Ангелина, которая изучает политологию в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Уберите свои вторые половинки от экранов. Лидер «Зари» женился на очень жаркой девушке.