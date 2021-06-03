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Украинская Barbie? Невероятно милая избранница защитника «Динамо» Ильи Забарного

Она будет вдохновлять центрбека на Евро-2020
Футбол Украинская Премьер-лига
12:20
Украинская Barbie? Невероятно милая избранница защитника «Динамо» Ильи Забарного
Девушка Ильи Забарного Ангелина / Фото: Instagram

В последние месяцы все чаще в объективах камер начал появляться защитник «Динамо» Илья Забарный. Оно и неудивительно, 18-летний центрбек стал лидером тыла киевлян и сыграет на Евро-2020.

Знакомьтесь, вторая половинка Забарного – милая Ангелина, которая изучает политологию в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Уберите свои вторые половинки от экранов. Лидер «Зари» женился на очень жаркой девушке.

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Теги

Илья Забарный Динамо Киев

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