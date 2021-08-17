Матч «Монако» – «Шахтер» обслужит арбитр, поставивший спорный пенальти в четвертьфинале Евро
Украинские арбитры обслужат матч Лиги конференций
Балакин назначен главным судьей
10:50
Фото: УПЛ
Украинские арбитры получили назначение от UEFA на матч Лиги конференций.
Бригада рефери во главе с Николаем Балакиным обслужит матч «Сивасспор» – «Копенгаген». Помогать ему будут Владимир Володин и Валентин Куцев. Четвертым рефери назначен Александр Дердо.
Игра состоится 19 августа в 22:00.
В тот же день «Заря» в Лиге Европы сыграет против «Рапида».
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