Украинские болельщики смогут не проходить карантин в Румынии, предъявив билет на Евро

Важная информация для тех, кто намерен поддержать «сине-желтых» в Бухаресте

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Сборная Украины проведет два матча группы C на Евро-2020 в Бухаресте против команд Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Оба поединка пройдут с болельщиками.

Пресс-служба УАФ со ссылкой на посольство Украины в Румынии сообщает о том, что болельщики «сине-желтых» освобождаются от обязательного прохождения 14-дневного карантина при пребывании в соседнем государстве дольше трех дней. Для этого нужно предоставить билет на матч Евро-2020.

Отмечается, что рассмотрение каждого случая и принятие соответствующего решения осуществляется румынской стороной в момент пребывания в пункте пересечения государственной границы Румынии на основе предоставленных документов.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко объявил о результатах переговоров УАФ с UEFA касательно новой формы сборной Украины.