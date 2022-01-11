Экс-тренер вратарей «Реала» и сборной Украины поделился своим опытом с Луниным
Украинские фанаты смогут поддержать сборную Украины в Шотландии
Власти снимут некоторые ограничения
11 января 18:02
фото - УАФ
Украинские болельщики получат шанс поддержать свою сборную в мартовском стыковом матче отбора на чемпионат мира 2022 с Шотландией, сообщает Sky Sports.
Шотландские власти с понедельника снимут ограничения на количество людей, которые могут собираться на массовые мероприятия. Из-за коронавируса ранее был введен лимит на 500 человек.
С 17-го января стадионы в местном чемпионате вновь смогут быть заполнены болельщиками.
Если ситуация не ухудшится, то украинские фанаты получат возможность приехать в Глазго на матч 24-го марта.Напомним, тренер сборной Ирландии заявил, что UEFA«подыграла» Украине и Шотландии.
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